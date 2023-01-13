Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 79 kulüpten 334 sporcu katıldı. Organizasyonun son gününde klasik, makaralı, barebow bireysel ve makaralı yay takım final atışları yapıldı.

Klasik yay erkeklerde TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünden Doruk Ekin Esatoğlu, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi'nden Aslı Er birincilik elde etti.

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübünden Toprak Türker, kadınlarda İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübünden Gülperi Atak altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay erkeklerde takım halinde Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü birinci oldu.

Makaralı yay erkeklerde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Batuhan Akçaoğlu, kadınlarda İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübün sporcusu Yeşim Uçar Bostan birinciliğe ulaştı.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü adına yarışan Yağız Sezgin, kadınlarda Muğla Büşükşehir Belediye Spor Kulübünden Hazal Burun altın madalya kazandı.

Barebow erkeklerde de Karga Akademisi Spor Kulübünden Oğuz Alıtkan, kadınlarda Sipahi Okçuluk Spor Kulübünden Emel Ateş ilk sırada yer aldı.

Barebow 21 yaş altı erkeklerde ise Osmancık Gençlik ve Spor Kulübünden Ahmet Alperen Tak, kadınlarda Umay Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Dilara Ecem Deniz altın madalya elde etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.