Adıyaman'da depremden 66 saat sonra 11 yaşındaki bir çocuk enkazdan kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki çocuk 66 saat sonra çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve onlara destek olan Trabzon 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi'nde deprem sonrası yıkılan binanın enkazından yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda Berke Dağlaraşar'ı (11) kurtardı.



Depremden 66 saat sonra sağ olarak çıkarılan Berke Dağlaraşar'ın annesi, babası, ablası ve abisinin ise aynı binada hayatını kaybettiği belirtildi.

Küçük çocuğun dışarda onu bekleyen dayısına anne ve babası ile kardeşlerini sorması duygulandırdı.

Dağlaraşar, sağlık görevlilerine teslim edildi.





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