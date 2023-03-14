Samsun'da kar yağışı etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ve Kavak ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Asarcık ilçesinde etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı. İlçede kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti.



Kavak ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı. Kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitim öğretime 14 Mart Salı günü ara verildi.



İlçe merkezinde 8 santimetre olan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.





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