Terme'de mart ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme'de mart ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.



Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Yardımcısı Yasin Çakır başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, mahalle muhtarları ile kurum ve kuruluşlarla belediye birim müdürleri katıldı.

Muhtarların talep ve şikâyetlerini dinleyen Maytalman ve Çakır, taleplerin not alındığını belirtti.

Maytalman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından "Evim Yuvam Olsun" kampanyasının hayata geçirildiğini belirterek, muhtarlara proje hakkında bilgi verdi.



Maytalman, "Herkesi 'evimyuvamolsun.com' internet sitesine yönlendirin. Herkesin hakkı korunsun ve kimse kimseye bir yanlış yapmamış olsun. Başka kurumların resmi duyurusu var, bunu da unutmayın." dedi.





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