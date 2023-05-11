Adliyede deprem temalı Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

'Çocukluktan bu yana komik olmak istedim'

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SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince Samsun Adliyesi'nde deprem temalı Engelliler Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Vali Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın güzel bir etkinliği gelenek haline dönüştürdüğünü söyledi.

Çocuklara özel ilgi göstermek gerektiğini belirten Dağlı, "Depremle ilgili neler yaptık. Deprem bölgesinde, engelli çocukları olan ailelere depremde konteyner vermede veya bitmiş olan konutlarda öncelik tanıdık. Özel öğrencilerimize çadır da olsa eğitimi için okul oluşturmaya çalıştık. Özel öğrenci ya da özel çocuk statüsünde olmasa da yine çölyak hastalarımıza, çocuklarımıza dönük Türkiye'nin değişik yerlerinden unlu mamuller temin edip getirttik." dedi.

Dağlı, düzenlenen programın deprem temalı olmasının ayrı önemi olduğunu vurgulayarak, okul yönetici, öğretmen ve velilerine teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun kardeş okulları olduğunu kaydetti.

Çocuklara özel olduklarını hissettirmek için adliyede program düzenlediklerini anlatan Kılıç, "Engelliler Haftası'nda bu çocuklarımıza, 'engelli çocuklar' demek istemiyorum. Bu çocuklarımız bizler için engelli değil, en değerli çocuk. Bizler için en değerli çocuklarımız." diye konuştu.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit de Engelliler Haftası programını "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin acılarına ortak olmak için onlara ithafen düzenlediklerini aktardı.

Programda, Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan deprem temalı oratoryo ile Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince hazırlanan ront gösterisi sergilendi.

Etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Programa Samsun Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Amiral Ahmet Bayram, daire müdürleri, hakim ve savcılar ile veliler katıldı.





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