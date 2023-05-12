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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüp bebek merkezi açılıyor

AA

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüp bebek merkezi açılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) açılması için çalışma yürütülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ihalenin ardından yüklenici firmanın çalışmalara başladığı, merkezin 2 ay içinde faaliyete geçeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, halk arasında "tüp bebek merkezi" olarak bilinen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinin Samsun'a kazandırmanın mutluluğu yaşadıklarına işaret etti.

ÜYTE merkezinin Sağlık Bakanlığına bağlı ve ücretsiz hizmet veren Samsun'daki ilk merkez olacağına dikkati çeken Oruç, "ÜYTE merkezimiz ayrıca Türkiye'de kamuda hizmet veren 13, ilimiz de bu hizmetin verildiği 9. il olma özelliğini taşıyacak." ifadesini kullandı.

ÜYTE merkezi sayesinde evlat hasreti çeken ailelerin hasretlerine son verebilmeleri için kentte bir kapı daha açılacağının altını çizen Oruç, şunları kaydetti:

"Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin IVF ve ICSI tedavi metotlarıyla çocuk sahibi olmaları için yanlarında olacağız. Kliniğimizde ÜYTE klinik uygulamaları sertifikasına sahip 3 kadın hastalıkları uzmanımız, laboratuvar uygulamaları sertifikasına sahip 2 histoloji ve embriyoloji uzmanı ve tese/mikrotese uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 1 üroloji uzmanı hizmet verecek. 5 yataklı içinde embriyoloji, endokrinoloji ve androloji laboruvarları, OPU odası, ameliyathane, klinik destek, bekleme alanlarını da bulunduracak merkezimizde ilk etapta 200'ün üzerinde anne baba adayımıza destek vermeyi planlıyoruz. Merkezimizin Samsun'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açıklamada, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal'ın, Oruç ile ÜYTE merkezinde incelemelerde bulunduğu aktarıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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