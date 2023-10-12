Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 12.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:54
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Erdal B. (62) yönetimindeki 55 ABU 670 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda, Zafer Keleş'in (22) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.