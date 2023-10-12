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        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:54
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        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

        Erdal B. (62) yönetimindeki 55 ABU 670 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda, Zafer Keleş'in (22) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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