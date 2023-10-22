Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da geri dönüşümden elde edilecek gelirle SMA'lı bebeğe yardım yapılacak

        Bafra ilçesinde SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebek için Belediye tarafından geri dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da geri dönüşümden elde edilecek gelirle SMA'lı bebeğe yardım yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra ilçesinde SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebek için Belediye tarafından geri dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

        Pilot bölge olarak seçilen Atatürk Bulvarı'nda "Geri Dönüşüm Var Oluşumdur. Atıklarını Ayrıştır. Havva Bebeğe Hayat Ver!" projesi başlatıldı.

        Bafra Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra’nın merkez mahalle sınırlarında bulunan ve ilçenin en işlek noktası olan Atatürk Bulvarı’nda günlük aktif nüfus yoğunluğu dikkate alındığında kişi başı atık miktarının fazla olduğu tespit edildi.

        Atık potansiyelinin yüksek olduğu yerde, karışık ambalaj atıkları için ikili toplama sistemi kurularak 10 adet geri dönüşüm kutuları bölgeye yerleştirildi. Çevre mühendisleri tarafından bulvar esnafına ve vatandaşlara hangi tür atıkların yerleştirilen geri dönüşüm kutularına atılacağı hakkında bilgi verildi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projeye destek çağrısında bulunarak, "Bafra’mızda atık toplama ve geri dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Belediyemiz ve geri dönüşüm şirketi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında hem çevre kirliliğinin önüne geçecek hem atıkları geri dönüştürecek hem de Havva bebeğimize umut olacağız. İlçemizin en işlek bölgesi olan Atatürk Bulvarı’nı pilot bölge seçerek buraya 10 adet geri dönüşüm kafesi yerleştirdik. Bütün vatandaşlarımızın duyarlılıkla yaklaşacağından, atıklarını ayrıştırarak ilgili kafeslere atacaklarından hiç şüphem yok. Bafra’da geri dönüşüm umut olacak." dedi.

        Bölgede biriken geri dönüştürülebilir atıklar, toplama araçları ile toplanacak. Elde edilen gelir SMA tip-1 hastası olan Havva Karataş bebeğin tedavisi için kullanılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail, Gazze'de 26 camiyi tamamen yıktı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bafra TSO Kadın Girişimciler ve Genç Girişimcileri Kurulu seçimleri tamamla...
        Bafra TSO Kadın Girişimciler ve Genç Girişimcileri Kurulu seçimleri tamamla...
        Bafra Ovası'nda kırmızılahanada 200 bin ton üzeri rekolte beklentisi
        Bafra Ovası'nda kırmızılahanada 200 bin ton üzeri rekolte beklentisi
        Bafra'da Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı
        Bafra'da Cumhuriyet Futbol Turnuvası başladı
        Samsun'da 'Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı
        Samsun'da 'Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı
        Samsun'da bir kişi metruk binada ölü bulundu
        Samsun'da bir kişi metruk binada ölü bulundu
        Samsun'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi
        Samsun'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi