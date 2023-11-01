Tarımda yeni istilacı tür güz tırtılı Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımda ürün kalitesini ve verimini etkileyen yeni istilacı tür olan güz tırtılı ile mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımda ürün kalitesini ve verimini etkileyen yeni istilacı tür olan güz tırtılı ile mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda yeni istilacı tür olan güz tırtılının en fazla mısır, pirinç, sorghum, şeker kamışı, pamuk, soya, yer fıstığı, yonca, soğan, fasulye, tatlı patates, domates, patlıcan, biber, tütün, krizantem, karanfil ve sardunya ile beslendiğini belirtti.

Güz tırtılının turpgiller ve kabakgiller familyalarında da önemli bir zararlı olduğuna işaret eden Sağlam, "Tarımda ürün kalitesini ve verimi etkileyen temel faktörlerden biri de zararlılar ve bunlarla mücadeledir. Her ne kadar kimyasal mücadeleyi fazla tercih etmesek de bazen bu zaruri olabilmektedir. Kahverengi kokarca konusundaki çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ederken, yeni istilacı tür olarak güz tırtılı da gündemimize gelmiştir. Bir zararlının yaklaşık bin adet yumurta bıraktığını göz önünde bulundurarak, hızlı yayılabileceğini düşünmekte ve erken müdahale için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Sağlam, kültürel mücadelede erken hasat ile süt olum dönemindeki yüksek güz tırtılı istilasından korunma sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hasat sonrası derin toprak işleme yapılmalı ve kendi gelen mısır bitkileri yok edilmelidir. Kimyasal mücadelede ise aktif madde dozları ve ilaçlama süreleri tabloda verilmiş olup, bilinçsiz ve fazla ilaçlamadan kaçınmalı, gerekli görülen durumlar için müdürlüğümüze başvurulmalıdır. Tüm üreticilerimize hastalık ve zararlılardan ari bir üretim sezonu diliyorum."