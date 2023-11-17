Samsun Valiliğinden şiddetli rüzgar uyarısı

Samsun Valiliği yarından itibaren başlayacak kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 18-19 Kasım tarihinde ilimizde kuvvetli rüzgar beklendiğinden muhtemel olumsuzluklar karşı tedbirli olunmalıdır."

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