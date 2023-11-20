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        Havza OSB'ye OKAF'24 ziyareti

        Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gerçekleştirilecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) hazırlıkları çerçevesinde Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:26
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        Havza OSB'ye OKAF'24 ziyareti
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        Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gerçekleştirilecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’24) hazırlıkları çerçevesinde Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan OKAF’24 hazırlıklarına devam eden Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

        Kaynak OKAF'24'ün Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde, 7 üniversitenin desteği ile düzenleneceğini belirterek, "Amacımız işveren ile iş gücünü her bölümden öğrenci ve mezunlarımızı buluşturmak. Fuarda kariyer söyleşileri, kurum tanıtımları, işveren kariyer sohbetleri, alanında uzman kişilerle tanışma fırsatlarını iş verenler ve iş gücünü buluşturacağız." dedi.

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise kariyer günlerini önemsediklerini belirterek, "Bölgemizde her geçen gün artan işgücü ihtiyacını karşılamak adına bu tür organizasyonlar önemli. Yetişmiş kalifiye elemanın kendine uygun işi bulması ve işverenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü bulması üretimin ve ekonominin artması demek. İnşallah biz de fuarda yerimizi alacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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