Salıpazarı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hilal S. idaresindeki 35 TOU 16 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Kaşbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Melek S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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