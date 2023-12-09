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        Salıpazarı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:57
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        Salıpazarı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Hilal S. idaresindeki 35 TOU 16 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Kaşbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Melek S. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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