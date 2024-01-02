Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kışla Mahallesi Kolay Sokak'ta yürüyen Oğuzhan A. (23), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Oğuzhan A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulurken, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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