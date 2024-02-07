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        Samsun'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:50 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:59
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        Samsun'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle bilişim sistemleri kullanarak birçok kişiyi dolandırmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.Y'nin (30) yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, 7 aydır aranan H.Y'yi saklandığı yerde yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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