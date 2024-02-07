Samsun'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle bilişim sistemleri kullanarak birçok kişiyi dolandırmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.Y'nin (30) yakalanması için çalışma yürüttü.

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