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        Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

        Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:59
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        Havza Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yenilendi
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        Havza Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

        Sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi nedeni ile Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

        İmza törenine Belediye Başkanı Murat İkiz, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Fatih Çeri ve sendika üyeleri katıldı.

        Gayretli, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik ile Havza Belediyesinde güzel ve hayırlı bir işe imza attık, Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar her daim bizim yanımızda olan Belediye Başkanımız Murat İkiz’e sendika ve sendika üyeleri olarak destek olmak adına gerekli fedakarlığı yaptık. Her zaman devletinin yanında olan Bem-Bir-Sen ailesi kendinden bekleneni yapmıştır. Bizler sendika olarak sadece bu günlerde değil her türlü sorununuzda yanınızdayız. Sizler değerli üyelerimiz büyük ve güçlü bir ailenin mensuplarısınız." dedi.

        Belediye Başkanı İkiz ise imkanlar dahilinde çalışanlara en iyi sosyal hakları sağmanının çabası içinde olduklarını belirterek, "Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemiz adına fedakarlık gösteren memurlarımıza teşekkür ediyorum. Toplu şekilde bir ve beraber aynı hedefe yürürsek engelleri aşar güzel şeyler yaparız. Bu sözleşmenin sizler ve aileleriniz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından İkiz ve Gayretli tarafından sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

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