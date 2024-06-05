Samsun'da anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu

Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri, aileleriyle atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevre derneklerinin iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Nene Hatun Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu.