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        Samsun'da anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu

        Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri, aileleriyle atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:38
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        Samsun'da anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu
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        Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri, aileleriyle atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile gerçekleştirdi.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevre derneklerinin iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda Nene Hatun Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu.

        Anaokulu öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleriyle folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, etkinliklerde kullanılan kağıtlar gibi atıklardan asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini tasarladı.

        Nene Hatun Anaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Akar, AA muahabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

        Geri dönüşümü çocuklara aşılamak amacıyla etkinliği yaptıklarını belirten Akar, "Atık maddelerin çevreye ve ekonomiye kazandırılmasının önemini, her atık maddenin çöp olmadığını, geri dönüştürerek tekrar kullanabileceğimizi öğrencilere aktardık. Çöp poşetleri, pipetler, etkinliklerde kullanılan kağıtlar, pet şişeler gibi atık maddeleri kullanarak doğaya kazandırılabileceği bilgisini öğrencilerimize verdik." dedi.

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