Terme'de şok uygulamada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şok uygulama gerçekleştirildi.
Araçlarda yapılan aramada birer ruhsatsız tabanca ve tüfek, 70 fişek ile 11 kartuş ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.