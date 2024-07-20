Samsun'da gölde batan kayıktaki 2 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu alabora olan kayıktan Erdenli ve Ertuğrul'u çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Yörükler Mahallesi'ndeki gölde balık tutmak için kayıkla açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul'a (55) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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