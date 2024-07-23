Çarşamba'da fındık işçisi yevmiyesi 800 lira olarak belirlendi
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık işçisi yevmiyesinin 800 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık işçisi yevmiyesinin 800 lira olarak belirlendiğini söyledi.
Aydemir, Ziraat Odası Başkanlığında yaptığı açıklamada, fındık hasadının ağustos ayı itibarıyla başlayacağını belirtti.
Çarşamba Ziraat Odası Meclis Kurulu olarak gerçekleştirdikleri toplantı sonucu fındık işçisi yevmiyesini 800 lira olarak belirlediklerini aktaran Aydemir, "Üreticilerimize şimdiden bereketli bir hasat diliyoruz." diye konuştu.
Aydemir, maliyetler göz önüne alındığında verilebilecek en iyi rakamı belirlediklerini ifade etti.
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