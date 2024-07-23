Çarşamba'da fındık işçisi yevmiyesi 800 lira olarak belirlendi

Aydemir, maliyetler göz önüne alındığında verilebilecek en iyi rakamı belirlediklerini ifade etti.

Çarşamba Ziraat Odası Meclis Kurulu olarak gerçekleştirdikleri toplantı sonucu fındık işçisi yevmiyesini 800 lira olarak belirlediklerini aktaran Aydemir, "Üreticilerimize şimdiden bereketli bir hasat diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.