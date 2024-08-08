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        Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:47
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        Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Caddesi üzerinde Emre Baş (32) ile C.F. (21) arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, C.F, bıçakla Baş'ı yaraladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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