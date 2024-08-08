Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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