Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Caddesi üzerinde Emre Baş (32) ile C.F. (21) arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, C.F, bıçakla Baş'ı yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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