Samsun'da bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde müşteriler Halit Hoşaf ile Sadık Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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