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        Samsun'da bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:56
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        Samsun'da bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde müşteriler Halit Hoşaf ile Sadık Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşme üzerine Sadık Ö, yanındaki tabancayla Hoşaf'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Hoşaf, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden motosikletiyle kaçan zanlıyı yakalamak için polislerce çalışma başlatıldı.

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