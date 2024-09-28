Eşinin vefatıyla yaşadığı acıyı kara kalem resimler yaparak dindirmeye çalışıyor

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve üç ay önce eşini kaybeden böbrek hastası Hasan Yıldırım, yaptığı kara kalem çizimlerle üzüntüsünü hafifletmeye çalışıyor.

Ortaokul yıllarında kara kalem resimlere merak salan Hasan Yıldırım (46), yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu merakından uzaklaştı.

Üç yıl önce eşinin teşvikiyle yeniden kara kalem çizimler yapmaya başlayan Yıldırım, çok sevdiği eşi Cemile Yıldırım'ı üç ay önce kaybetti.

Acısını dindirmek için yeniden resim yapmaya başlayan Yıldırım, şimdi yaptığı kara kalem çalışmalarla hayata tutunuyor.

Hasan Yıldırım, AA muhabirine, 19 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi ile uzun yıllar tedavi gördüğünü ve daha sonra böbrek nakli olduğunu anlattı.

Eşinin de kendisi gibi böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü ve böbrek nakli olduğunu belirten Yıldırım, hastanede tanışarak 2009 yılında evlendiklerini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu vurguladı.

Bir kurumda engelli kadrosunda işçi olarak çalıştığını ve 2021 yılında malulen emekli olduğunu söyleyen Yıldırım, çocukken kara kalem resimler yapmayı çok sevdiğini bilen eşinin bu konuda yeniden resme başlaması için kendisini teşvik ettiğini dile getirdi.