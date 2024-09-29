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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:18
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Canik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 kavanoz içinde 1 kilo 533 gram esrar, ⁠655 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ⁠144 tabanca fişeği, ⁠2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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