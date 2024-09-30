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        Samsun'da anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kara yolu kenarındaki anız yangını yolda görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:55
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        Samsun'da anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kara yolu kenarındaki anız yangını yolda görüş mesafesini düşürdü.

        Samsun Çarşamba Havalimanı yakınlarındaki yol kenarındaki otların yanması sonucu bölgede yoğun duman oluştu.

        Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        Yoğun dumanın bölgede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlük yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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