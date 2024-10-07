Samsun'da ırmakta ceset ihbarına giden ekipler temizlik yaptı

Kurbağa adamlar ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi suya indiklerinde, bir gömleğin içerisine kıyafet konularak ırmağa atıldığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'ndaki köprüden geçen bir vatandaş Mert Irmağı'nda torba içerisinde ceset gördüğü ihbarında bulundu.

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