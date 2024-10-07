Samsun'da 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu F.Ş. (58), D.Y. (45) ve Ö.E'nin (79) kenevir ekimi yaptıklarını tespit etti.
Zanlıların arazilerinde yapılan operasyonda, 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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