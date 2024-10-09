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        Samsun'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:18
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        Samsun'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, "mermi bulundurma veya taşıma, reşit olmayanla cinsel ilişki, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, silahla tehdit ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (33) saklandığı adreste yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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