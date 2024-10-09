Samsun'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "mermi bulundurma veya taşıma, reşit olmayanla cinsel ilişki, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı, silahla tehdit ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (33) saklandığı adreste yakalandı.

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