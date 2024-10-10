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        19 Mayıs Belediyesinin larva mücadelesi sürüyor

        19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:36
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        19 Mayıs Belediyesinin larva mücadelesi sürüyor
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        19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda haşerelerin üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Teknik donanımlı araç ve elemanlarla yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler, dezenfekte işlemini de gerçekleştiriyor.

        ​​​​​​​19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

        Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalardan birinin de larva ilaçlaması olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu bağlamda ilçemizdeki çöp konteynerleri, parklar ve mesire alanları, rögarlarda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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