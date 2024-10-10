Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye-Karadağ maçına doğru

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ Milli Takımı'nın oyuncularından Edvin Kuc, Türkiye karşısında kötü başlangıcı değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ Milli Takımı'nın oyuncularından Edvin Kuc, Türkiye karşısında kötü başlangıcı değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Edvin Kuc, maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Türkçe "Merhaba" diyerek başladı.

        UEFA Uluslar B Ligi'ne kötü başlangıç yaptıklarını hatırlatan Edvin Kuc, "Türk taraftarının ne kadar ateşli olduğunu herkes biliyor. İnşallah yarın stadyum dolu olur, bizim kötü gidişatımızın biteceği bir maç olur. Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz. İki maçı kaybettik ama bazı eksikliklerimiz vardı. Yarın Türkiye karşısında güzel sonuç çıkarmayı istiyoruz." diye konuştu.

        Edvin Kuc, Türkiye A Milli Takımı'ndaki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek olmadığını belirterek, "Böyle bir atmosferde bazı eksikliklerimize rağmen iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi
        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı
        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı