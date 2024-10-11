Samsun'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kişi yaralandı

S.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mermilerden biri, alanda bulunan K.I'nın (30) sırtına isabet etti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

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