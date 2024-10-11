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        Samsun'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kişi yaralandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:39
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        Samsun'da kına gecesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kişi yaralandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

        Ormancık Mahallesi'ndeki kına gecesinde S.D. (66), tabancayla havaya ateş etti.

        Mermilerden biri, alanda bulunan K.I'nın (30) sırtına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

        S.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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