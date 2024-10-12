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        Yapay zekayla çapalama ve ilaçlama yapabilen insansız tarım aracı geliştirildi

        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yapay zeka desteğiyle tarım arazilerinde çapalama, yabani ot tespiti, ilaçlama gibi işlemleri yapabilen insansız tarım aracı geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:02
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        Yapay zekayla çapalama ve ilaçlama yapabilen insansız tarım aracı geliştirildi
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        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yapay zeka desteğiyle tarım arazilerinde çapalama, yabani ot tespiti, ilaçlama gibi işlemleri yapabilen insansız tarım aracı geliştirildi.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Tepe tarafından kurulan OMÜ-TAR takımı, mühendislik fakültesi 7 öğrencinin katılımıyla otonom çalışabilen, tarım arazilerinde yapay zeka desteğiyle kültür ve yabani bitkileri ayırt edebilen, bitkilerin konumlarını GPS yardımıyla bilgisayara aktarabilen, istenirse manuel olarak kullanılabilen insansız tarım aracı tasarladı.

        Yazılımı ve donanımı yerli olan otonom tarım aracı, aynı zamanda çapalama ve ilaçlama yaparak traktörlerin giremeyeceği alanlarda görev yapıyor, böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

        Otonom tarım aracı, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Tarımsal İnsansız Kara Araçları kategorisinde Türkiye ikinciliğini kazandı.

        Doç. Dr. Cengiz Tepe, AA muhabirine, geliştirdikleri aracın TEKNOFEST'te üste üste 3 kez ikincilik ödülünü kazanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Tasarladıkları aracın en büyük özelliğinin zirai alanda otonom hareket edebilmesi olduğunu belirten Tepe, "Yapay zeka temelli görüntü işleme kullanarak yabani otları tespit edebiliyor. İstenirse tarladaki tüm yabani otların konumu belirlenebiliyor." dedi.

        Aracın üzerine ilaçlama, tohum saçma ve gübreleme aparatları takılarak rahatlıkla bu alanlarda da kullanılabileceğini anlatan Tepe, şunları kaydetti:

        "Aracımız, tek sıra dikim bitkilerin olduğu zirai alanlar için özel olarak tasarlanmış. Aracımız büyük zirai araçların giremediği yerlere girerek tüm görevleri başarıyla yapabilmekte. Adana'da TEKNOFEST 2024'te ödülümüzü Türk mühendislik dünyasının rol modeli olan Selçuk Bayraktar'ın elinden takım üyelerimizle aldık. Aracımızın ticari olarak seri üretimle Türkiye'mizin tüm çiftçilerine ve dünyaya açılmak istiyoruz."

        - Gelecek yıl hedefleri birinci olmak

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Elanur İmirgi ise aracın yapay zeka kısmı ile ilgilendiğini söyledi.

        Kendi algoritmalarını kullanarak otonom araca entegre ettiklerini dile getiren İmirgi, "Aracımızda çağa uyum sağlama adına yapay zeka kullandık. Yabani bitkileri tespit edip buna göre işlemler yapabiliyoruz. İsterseniz sulama, isterseniz ilaçlama yapabilirsiniz. Seneye birinci olma hedefiyle TEKNOFEST'e katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Eren Çelik de çalışmada otonom sürüşün sağlanması için kodlama bölümünde yer aldığına işaret etti.

        Kendi ailesinin de tarımla uğraştığına dikkati çeken Çelik, "Bu çalışmamıza çiftçimiz hiçbir insana ihtiyaç duymadan aracını direkt yer istasyonundan başlatıp istediği arazisinde çapalama, ilaçlama, sulama, ekim ve biçim gibi tüm ihtiyaçlarını otonom olarak yapabilecek. Bu da üründe verimlilik, tarımda daha üst noktaya gelmemizde çiftçimize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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