Havza'da "Minyonlar Müzikali" oyunu çocuklarla buluştu

Rengarenk Organizasyon ve Tiyatro Grubu tarafından sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen dayanışma, yardımlaşma, dostluk ve sevgi gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

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