Samsun'da şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Kayalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Hasan D'nin kullandığı 55 TF 390 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolundan şarampole düştü.
Araçtan savrulan sürücü yaralandı.
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.