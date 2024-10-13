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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve irili ufaklı 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:56
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        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve irili ufaklı 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip deltada, çevre il ve ilçelerden gelen turistler, bisiklet kiralayarak gezintiye çıkabiliyor.

        Ayrıca ziyaretçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesinin minibüs ve otobüsleriyle düzenlenen turlara katılarak, rehberlerden deltanın habitat yapısı ve kuş çeşitliliği hakkında bilgiler alabiliyor.

        Gözlem kulelerine çıkan ziyaretçiler ise doğal yaşamı izleyip, fotoğraf çekme ve çektirme imkanı buluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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