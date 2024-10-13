Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve irili ufaklı 20 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip deltada, çevre il ve ilçelerden gelen turistler, bisiklet kiralayarak gezintiye çıkabiliyor.

Ayrıca ziyaretçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesinin minibüs ve otobüsleriyle düzenlenen turlara katılarak, rehberlerden deltanın habitat yapısı ve kuş çeşitliliği hakkında bilgiler alabiliyor.