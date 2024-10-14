Samsun'da ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını yaralayan zanlı gözaltına alındı

Huriye Ö'nün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" yazdığı görüldü.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. (50) ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Ö. (44) arasında Tikenli Mahallesi'ndeki parkta tartışma çıktı.

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