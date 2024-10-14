Samsun'da ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını yaralayan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. (50) ile ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Ö. (44) arasında Tikenli Mahallesi'ndeki parkta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.T, Huriye Ö. ve yanındaki kızı N.Ö'yü (17) bıçakla yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Huriye Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan N.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay yerinden kaçan Ö.T, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Huriye Ö'nün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" yazdığı görüldü.
Ö.T. ile Huriye Ö'nün kuzen oldukları öğrenildi.
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