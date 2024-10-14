Kızılırmak Deltası'nda bir günde 137 kuş türü gözlendi

Fransa Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Akdeniz Sulak Alanlarının Korunması ve Restorasyonu" projesi kapsamında "Büyük Gün" adlı etkinlikte Kızılırmak Deltası'nda 137 kuş türü gözlendiği bildirildi.

"Büyük Gün" adlı etkinlikte Türkiye'nin 33 şehrinde aynı anda kuş gözlemi yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu 44 kişilik ekibi ile etkinlik kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 12 Ekim'de gün boyu gözlem yaptı. 33 şehirde yapılan etkinlikte Kızılırmak Deltası, bir günde 137 kuş türü ile ülkede en çok türün gözlendiği alan olarak ön plana çıktı.