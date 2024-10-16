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        Samsun'da "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı

        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:04
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        Samsun'da "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı
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        Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı.

        Alanında uluslararası tanınırlığı olan akademisyenlerin de katılım sağladığı kongrenin açılış oturumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

        Samsun Valiliği, SAMÜ, SBB, DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu tarafından organize edilen kongrede Türkiye'de su yönetimi, iklim değişikliği, taşkın ve sel sorunları gibi kritik konular ele alınacak.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, medeniyetlerin su olan yerlerde kurulduğunu söyledi.

        İnsanların dünyanın ilk zamanlarından bu yana suyun kıymetini bildiklerini ve değer verdiklerini belirten Tavlı, şöyle devam etti:

        "Hidroloji Kongresi'nin Yeşilırmak'ın ve Kızılırmak'ın Karadeniz ile buluştuğu, Samsun'da yapılması çok anlamlı. Kızılırmak ve Yeşilırmak bu bereketli toprakları sulayarak hem insana hem de toprağa hayat veriyor. Özellikle çok kıymetli akademisyenlerimiz, hocalarımız, bakanlığımızın bürokratları su ve toprak konusunda çok değerli kıymetli çalışmalara imza attılar. Sulama, barajlar, göletler, kanallar inşa edilirken, suyun verimli ve etkin kullanımıyla ilgili çalışmalara destek oluyoruz. Su deyince özel şirketlere de görev düşüyor. Bu konuda sulama ekipmanları üreten firmalara destek vermek de önemli. Tekkeköy’de kurulan Yeni OSB’de 2 tane büyük tarımsal sulama ekipmanları üreten firmaya yaklaşık 200 dönüm alan tahsis ettik. Hem ihracata dayalı büyüme olsun hem de Türkiye’nin sulamayla ilgili ekipmanlarına çiftçilerimiz en ucuz ve kaliteli şekilde ulaşsın diye çalışmalar yapıyoruz."

        SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 12. Hidrolojik Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        İklim değişikliğinin de etkisiyle Samsun'da ciddi taşkınlar olduğuna dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Akademik çalışmalar daha çok teori üzerine odaklanıyor. Bize birtakım ünvanlar kazandırıyor ama bunun dışında yaşadığımız ülkeye, coğrafyaya bir katkı söz konusu olmuyor. Üniversite olarak biz kaçak güreşemeyiz. Toplumun içerisine girmek zorundayız. Toplumun sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bu sorunlarla ilgili yapıcı çözüm üretmek zorundayız. Kongremiz, Hidroloji Kongresi. Su da hayattır. Suyun olduğu yerlerde medeniyetler, şehirler kuruluyor. Su olmazsa şehir de hayat da söz konusu olamaz. Su ayrıca tükenebilir, yok olabilir. Su tükenirse de hayat ortadan kalkacak. Hayatımızın devamını sağlamak istiyorsak suyu idareli ve ekonomik kullanmak zorundayız."

        DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ise hayatın devam edebilmesi için en önemli kaynağın su olduğunu söyledi.

        Kılıçaslan, "DSİ olarak yaptığımız yatırımlarla bugüne kadarki su depolama hacminizi 183 milyar metre küpe getirdik. İçme suyu olarak baktığımızda da 5,2 milyar metre küplük bir içme suyu temin eden projeler üretilmiş durumda ki bu da içme suyu arz güvenliği açısından çok kıymetli, 400 projeyle bu sağlandı. Yine 24 adet atık su arıtma tesisi ve burada da 322 bin metreküp günlük bir kapasiteye eriştik. Suyun kıymetli kullanılması açısından da atık su arıtma tesislerinden sulama suyu ile ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

        Hidroloji Kongresine, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Doç. Dr. Bülent Selek, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Erol Ayaydın ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk da konuşma yaptı.

        Kongreye Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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