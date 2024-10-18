Kavak'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlene çocuk şenliğinde çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ikram edildi.
Çocuklar ve ailelerinin ilgi gösterdiği şenlikte şişme oyun gruplarında çocuklar şenliğin tadını çıkardı. Etkinlikte geleneksel oyunlar oyandı.
Etkinliğe, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da katıldı.
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