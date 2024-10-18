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        Kavak'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:44
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        Kavak'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlene çocuk şenliğinde çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ikram edildi.

        Çocuklar ve ailelerinin ilgi gösterdiği şenlikte şişme oyun gruplarında çocuklar şenliğin tadını çıkardı. Etkinlikte geleneksel oyunlar oyandı.

        Etkinliğe, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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