Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi:

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek." dedi.

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2-2- berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının haftanın en önemli maçı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe basınının bir haftadır Samsunsor-Fenerbahçe maçını konuştuğunu ifade eden Yıldırım, "Biz Anadolu takımı olarak bizim için böyle bir önem kazanmak, lig de günlerce, haftalarca konuşulmak en güzel pazarlamaydı Samsunspor markasını." dedi.

"Biz söyledik hep. Samsunspor bütün maçlarına galibiyet için çıkıyor ve 90 dakika son damlasına kadar koşarak oynuyor. Bugün de biz bunun örneğini gösterdik. Son dakikada Soner'in şutu kaleyi tutsaydı 3-2 olacaktı. Penaltımız verilmedi bize göre penaltı. Samsunspor- Fenerbahçe maçında bu tür penaltılar hele de kritik anlarda zor verilir. Samsunspor oyunu asla ve asla çirkinleştirmeyecek ve biz oyun oynayan tarafta olacağız, dedik ve bunu bugün burada gösterdik. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra orada kalecinin topu oyuna sokmayı geciktirmesi, Ceko'nun çıkarkenki tavırları, gördük ki Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galip ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı bile duydu. Biz bunları gördük. Beni mutlu etti."

"Bizim rakibimiz Fenerbahçe değil." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

Samsunspor'un doğru yolda ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'nin 300 milyon euroluk bir takımına karşı 10'da 1 bütçesiyle Samsunspor... Bugün kafa kafaya oynadık. Herkes gördü." diye konuştu.

Samsunspor takımına tam destek verdiğini başka bir takımı tuttuğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığını vurgulayan Yıldırım, " Ben Samsunsporluyum. Benim sahip olduğum bir kulüp. Ben bu kulübü destekliyorum. Bütün takımlara da aynı istekle oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu gün kazanmayı ve 2. liğimizi korumayı istediklerini de belirten Yıldırım, "Beşiktaş- Konya'yı 2-0 yenmişti biz 3. lüğe düşmüştük. Fenerbahçe'ye yenilmemiz lazımdı yerimizi korumak için yenilmedik. 3. olduk keşke yenseydik tekrar 2. olsaydık maç fazlasıyla. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek." ifadelerini kullandı.