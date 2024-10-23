Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında 32 öğrenciye Ankara gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında 32 öğrenciye Ankara gezisi düzenledi.

        ODES çalışmaları kapsamında çocukların, psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplum uyumlarının sağlanması, sosyal, akademik, bilimsel ve kültürel ortamlarla buluşturulması, ülkedeki tarihi değerleri yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla düzenlenen günübirlik Ankara gezisine Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'te yaşayan ODES kapsamındaki 32 çocuk katıldı.

        Çocuklar, Ankara gezisi kapsamında Psikolojik Danışman Sefa Esen, Psikolog Zekeriya Soylu ve Sosyal Çalışmacı Büşra Şeker Güzel'den oluşan Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekibi gözetiminde ilk olarak Atatürk Orman Çiftliğinde kahvaltı yaptılar. Kahvaltı sonrasında çocuklar sırası ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Cami, Anıtkabir, İlk Meclis Binası, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Akvaryumu gezdiler.

        Gezi hakkında bilgi veren Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Çocuklarımızın bu ziyaretlerde sosyal ve kültürel yaşantılarına katkı sağlamaları, ayrıca ve milli değerlerimizi tanımalarını hedeflediğimiz gezi çocuklarımızı oldukça memnun etti. Gezimizde çocuklarımızın kültürel zenginliklerini artırmaları, yeni yerleri gözlemleyerek tarihimiz hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu sayede, ülkemiz ve tarihi gelişimi hakkında daha donanımlı hale gelmeleri sağlandı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Erken teşhis ve tedaviyle meme kanserinden kurtulmak mümkün
        Erken teşhis ve tedaviyle meme kanserinden kurtulmak mümkün
        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi
        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi
        Otizmli bireylerden oluşan koroya gönüllü emekli öğretmenler eğitim veriyor
        Otizmli bireylerden oluşan koroya gönüllü emekli öğretmenler eğitim veriyor
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: 1 puan sevindirici ancak biz 2 puan...
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: 1 puan sevindirici ancak biz 2 puan...
        Araca saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı
        Araca saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı