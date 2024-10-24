Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Atakum ilçesinde A.C'nin (38) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 109 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 127 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.C, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da telefon dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Samsun'da telefon dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Vezirköprü'de emekliye ayrılan yazı işleri müdürü Kurtçu'ya veda edildi
        Vezirköprü'de emekliye ayrılan yazı işleri müdürü Kurtçu'ya veda edildi
        Samsun TSO'dan "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" eğitimi
        Samsun TSO'dan "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" eğitimi
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        2 kadına cinsel tacizde bulunup otomobille çarptığı suçlamasıyla tutuklandı
        2 kadına cinsel tacizde bulunup otomobille çarptığı suçlamasıyla tutuklandı