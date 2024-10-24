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        Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, transfer yasağını avantaja çevirdiklerini söyledi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağını takım olarak avantaja çevirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:14
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        Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, transfer yasağını avantaja çevirdiklerini söyledi:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağını takım olarak avantaja çevirdiklerini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Soner, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçında 2 kez geriden gelip 1 puan alarak güzel bir maç çıkardıklarını hatırlattı.

        Takımın 3 haftadır geriden gelip karşılaşmaları çevirdiğine işaret eden Soner Aydoğdu, "Üç haftadır geriden gelip maç çevirmesini becerebiliyoruz. Bu da bizi tabii ki mutlu kılıyor. Gönül ister ki geriye düşmeden maçı koparalım ama futbolda bunlar var. Ama tabii ki geriden gelip maçı çevirmek çok güzel. Fenerbahçe karşısında güzel bir maç çıkarttık. İstediğimiz puanı aldık. Puanlar da alabilirdik. Nasip olmadı." ifadesini kullandı.

        - "Deplasmanlarda artık öz güvenli bir şekilde sahaya çıkıyoruz"

        Soner Aydoğdu, 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendirerek, şöyle devam etti.

        "Cumartesi günü Kasımpaşa maçımız var. En iyi şekilde o maça hazırlanıp 3 puan için sahaya çıkacağız. Deplasmanda 4'te 4 yaptık, 5'te 5 neden olmasın. Çünkü çok güzel bir atmosferimiz var. Şu an güzel bir havamız var. Ama ayaklarımızın da yere basması lazım. Kasımpaşa sonuçta zor bir deplasman. Geçen seneden çok başarılı bir sezon geçirdiler. Bu sene de fena başlamadılar. Biz de zor bir takım haline geldik. Şimdi artık rakipler de geçen sene olduğu gibi ligde kalmaya oynayan takım gözü ile bize bakmıyorlar. Bu sene çok daha ciddi bakıyorlar. Çok ciddi hazırlanıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. Geçen seneki deplasman fobisini kırdık. Deplasmanlarda artık öz güvenli bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basarak Kasımpaşa maçında da inşallah 3 puan almak istiyoruz."

        Oyuna sonradan girmesine rağmen takıma katkı sunduğuna dikkati çeken Soner, "Ben 17 yıldır futbol oynuyorum. Bulduğum her şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Gönül ister ki ben de ilk 11 başlayayım. Her futbolcu oynamak ister ama kimileri oynayacak, kimileri bekleyecek. O forma şansı geldiği zaman aynı şekilde değerlendirecek. Ben de üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Takıma katkı vermek istiyorum. Beş dakika olur, yarım saat, bir saat, doksan dakika hiç önemli değil. Formanın değerini bilerek takıma sahip çıkarak, aidiyet duygusuyla birlikte 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa önemli değil. Formanın hakkını vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

        Transfer yasağına da değinen Soner Aydoğdu, geçen yıldan transfer yasağının geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Transfer yasağının geleceğinin bilincindeydik ve bu aslında bizi birbirimize daha da bağladı diyebilirim. Biliyorsunuz Türkiye'de gelen giden oyuncular çok fazla oluyor. Bu sene de transfer açık olsaydı büyük ihtimal birçoğumuz gidip, yani yeni oyuncular gelecekti. Yeni oyuncuların ne vereceğini bilemiyorsun, nasıl çıkacak, karakterini bilmiyorsun, oyun anlamında ne verecek hiçbir şey bilmediğin için en azından içerideki yapıda kimin ne vereceğini gayet iyi biliyorsun. Biz de bunu avantaja çevirmiş durumdayız. Çok güzel bir ortamımız var, aidiyet duygusu var. Herkes birbirine sahip çıkıyor, en önemlisi işine sahip çıkıyor. Bu da sahaya yansıyor zaten."

        Öte yandan Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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