19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 19 Mayıs Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor" projesi devam ediyor.

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