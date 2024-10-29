Kavak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Kavak Spor Salonu'da tören düzenlendi.
Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Törene Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, Kavak Cumhuriyet Başsavcısı Alp Esat Cansel ile vatandaşlar katıldı.
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