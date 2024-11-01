AK Parti Havza İlçe Başkanlığına aday gösterilen Pekşen, partililerle buluştu

AK Parti Havza İlçe Başkanlığına aday gösterilen Aziz Pekşen, partililerle bir araya geldi.

Pekşen, 3 Kasım Pazar günü yapılacak AK Parti Havza İlçe Kongresi öncesi ilçe başkanlığında eski ilçe başkanı Mustafa Kurkmazlı ve partililerle buluştu.

Pekşen, Kurkmazlı ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Kıymetli büyüklerimizin ve bizden önce bu görevleri yapmış herkes bizler için kıymetli. Havza için çalışırken değerli büyüklerimizin tecrübeleri bizler için yol gösterici olacaktır. İnşallah Havza'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmediğimiz hiç kimse kalmayacak. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim." dedi.