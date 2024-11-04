Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı adliyede

        Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

        E.Ş. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen D.A. ile C.K. ise adliyeye götürüldü.

        Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Salıpazarı'nda kadın kooperatifi kuruldu
        Salıpazarı'nda kadın kooperatifi kuruldu
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da 2 şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da 2 şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:
        Samsun'da toprak kayması sonucu 2 katlı bina hasar gördü
        Samsun'da toprak kayması sonucu 2 katlı bina hasar gördü