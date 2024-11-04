Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı adliyede

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.A. ile C.K. ise adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

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