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        Yakakent'te zabıta fırınları denetledi

        Yakakent Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:54
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        Yakakent'te zabıta fırınları denetledi
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        Yakakent Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.

        Yakakent Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırınlara yönelik denetim yaptı.

        İşletmelerin temizlik standardı, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ve ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden zabıta, ayrıca, gramaj denetimi de yapılarak, satışa sunulan ürünlerin belirtilen standartlara uygun olup olmadığına baktı.

        Kontroller sırasında eksikleri bulunan işletmelere uyarıları yapılarak, belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep edildi.

        Halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerine devam edileceği, işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyum sağlaması için gerekli destek ve bilgilendirmelerin sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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