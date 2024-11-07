Samsun'da 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 64 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi 64. Sokak'ta yaşayan Ulutan Doğrul'dan haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde Doğrul'u hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğrul'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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