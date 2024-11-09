Samsun'da ikametinde 3 bin 472 sentetik ecza hapı bulunan kişi gözaltına alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 3 bin 472 sentetik ecza hapı buldu.
Operasyonda Ü.A. (25) gözaltına alındı.
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