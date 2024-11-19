Samsun'da 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde iki ikametten toplam değeri 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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