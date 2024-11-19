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        Samsun'da 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:54
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        Samsun'da 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 154 bin lira değerinde bakır çalan hırsız yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde iki ikametten toplam değeri 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, hırsızlığı C.S'nin (46) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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